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Промоутер Головкина — о срыве переговоров по реваншу с Альваресом
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Промоутер Головкина — о срыве переговоров по реваншу с Альваресом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Том Лёффлер (GGG/360 Promotions), сотрудничающий с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана, прокомментировал срыв переговорного процесса по реваншу подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
«Я только позавчера разговаривал с (президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions) Эриком Гомесом, — цитирует Лёффлера ESPN. — Мы искали выход из сложившейся ситуации. Головкин принял решение, что бой состоится только при равном распределении призового фонда. Только 50/50. Он не собирается уступать. У Гены своя позиция, у Канело своя. А задача промоутеров — выяснить, есть шансы организовать бой или их нет».
«Как я прокомментирую то, что Альварес подерётся с Джейкобсом? Скажу так: в прошлом году Головкин победил и одного, и другого. Канело заработал бы намного больше, если бы согласился на честное распределение призового фонда и встретился с Головкиным в реванше», — весьма резонно отмечает Лёффлер.
Не менее резонно парирует промоутер Оскар де ла Хойя (Golden Boy Promotions): «Я вам одно скажу: чтобы заработать столько же, как в бою с Канело, Головкину придётся провести пять-шесть поединков. Мы же двигаемся дальше. Если им будет интересно, можем попытаться перенести реванш на  Синко де Майо (май 2019-го года)».
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