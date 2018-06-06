Промоутер Головкина — о срыве переговоров по реваншу с Альваресом

Промоутер Том Лёффлер (GGG/360 Promotions), сотрудничающий с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана, прокомментировал срыв переговорного процесса по реваншу подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

«Я только позавчера разговаривал с (президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions) Эриком Гомесом , — цитирует Лёффлера ESPN. — Мы искали выход из сложившейся ситуации. Головкин принял решение, что бой состоится только при равном распределении призового фонда. Только 50/50. Он не собирается уступать. У Гены своя позиция, у Канело своя. А задача промоутеров — выяснить, есть шансы организовать бой или их нет».

«Как я прокомментирую то, что Альварес подерётся с Джейкобсом? Скажу так: в прошлом году Головкин победил и одного, и другого. Канело заработал бы намного больше, если бы согласился на честное распределение призового фонда и встретился с Головкиным в реванше», — весьма резонно отмечает Лёффлер.

Не менее резонно парирует промоутер Оскар де ла Хойя (Golden Boy Promotions): «Я вам одно скажу: чтобы заработать столько же, как в бою с Канело, Головкину придётся провести пять-шесть поединков. Мы же двигаемся дальше. Если им будет интересно, можем попытаться перенести реванш на Синко де Майо (май 2019-го года)».

Читайте также: Промоутер Головкина — о переговорах с Альваресом, Деревянченко и другими

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.