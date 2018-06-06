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Промоутер: Поезд ушёл — бой Головкин−Альварес 2 не состоится
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Промоутер: Поезд ушёл — бой Головкин−Альварес 2 не состоится 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Оскар де ла Хойя (Golden Boy Promotions) окончательно отказался от идеи организации реванша между подопечным, популярным мексиканским бойцом Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и почти абсолютным чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО).
Камнем преткновения в переговорном процессе стал вопрос распределения призового фонда. Чемпион настаивал на половине, с чем в GBP категорически не согласились.
«Головкин упёрся, требовал половину. Как я говорил и раньше, этого не произойдёт. Никогда. Всё, поезд ушёл», — рассказал корреспонденту ESPN де ла Хойя.
«Мы уже предложили сделку Дэниелу Джейкобсу провести бой 15 сентября. (Его промоутер) Эдди (Херн) в восторге. Дэниел в восторге. Мы в восторге. Поезд двигается дальше, а мы сделали всё для того, чтобы подобрать для Альвареса самого сложного и опасного претендента из доступных», — заявил промоутер.
Сам Эдди Херн (Matchroom Boxing) подтвердил источнику факт переговоров: «Переговоры начались. Я очень рад. Ещё тогда, когда подписывал контракт с Джейкобсом, он мне сказал, что мечтает о победе над Альваресом и знает, как этого добиться. Мы контактировали на предмет боя между Альваресом и Джейкобсом и раньше, но только вчера получили официальное предложение».
«Конечно же, мы заинтересованы, — подтвердил Херн. — Именно ради этого боя мы и выступаем на телеканале НВО. Сперва встречусь с менеджером Джейкобса Китом Коннолли. Верю, мы сумеем договориться с де ла Хойя. Думаю, поединок соберёт немало просмотров на PPV».
«Нужно начинать продвигать шоу, поэтому на переговоры у нас не очень много времени, — отметил де ла Хойя. — Дэдлайн истекает в середине месяца. Джейкобс дал хороший бой Головкину, а по мнению многих и вовсе выиграл. Мы не будем ждать Головкина. Он видел наше предложение. Если ему будет интересно, то мы можем организовать реванш на Синко де Майо (май 2019-го года)».
Читайте также: Головкин на месте Альвареса уже завершил бы карьеру — Абель Санчес
Напомним, первый бой Головкин−Альварес состоялся в сентябре 2017-го года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью.
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