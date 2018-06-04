Тренер Головкина: Президент WBC не имеет права вмешиваться в переговоры

Как мы сообщали ранее, президент WBC Маурисио Сулейман подталкивает своего чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) из Казахстана к заключению контракта на реванш с мексиканским претендентом Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Несмотря на то, что команда претендента предлагает чемпиону меньше половины призового фонда, Сулейман «чувствует», что именно от позиции Головкина зависит, состоится реванш или нет.

С позицией Сулеймана категорически не согласен Абель Санчес, тренер Головкина, о чём он сообщил в интервью Behind The Gloves: «Это только Головкина дело, соглашаться на условия Альвареса или нет. И если Геннадий решил, что согласится только лишь на 50% и никак не меньше, значит так тому и быть. Считаю, в WBC поступают неправильно, угрожая Головкину. Что это за разговоры такие: „Дерись с этим парнем, иначе мы тебя заставим драться вот с этим“?»

«Это какое-то невежество, — считает Санчес. — Мне во многом нравится Сулейман, но он — президент WBC, а не матчмейкер. Геннадий будет драться с тем, с кем захочет. Он примет решение, отталкиваясь от своих пожеланий, а не следуя тому, чего от него хотят в WBC или IBF. Если в этом будет проблема, то он может и отказаться от пояса».

«Головкин — это не просто чемпион. У него никогда не было проблем с допингом, у него на руках четыре пояса, он 10 лет успешно защищает чемпионское звание. Согласитесь, этот человек заслуживает уважения. Болельщики это знают. И они будут и впредь с нетерпением ожидать боёв Головкина. Им не важно, какой пояс будет защищать GGG: коричневый, чёрный или голубой», — категоричен Санчес.

«Конечно же, Геннадий знал о возможных последствиях, когда заявил о том, что требует не менее 50% за второй бой с Альваресом. Он давно в этом спорте, — напомнил Санчес. — Канело заявил, что заработает точно такую же сумму в поединке против кого-то другого, не Головкина. Хочу на это посмотреть. Все мы прекрасно знаем, что это невозможно».

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Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в сентябре 2017-го года и завершился спорной ничьей.

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