Бельтран: Ломаченко травмирован, есть смысл подраться с Гарсией

Мексиканский ветеран, обладатель титула WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) набивает себе цену. Ранее ожидалось, что 25 августа в Инглвуде (штат Калифорния, США) Бельтран в объединительном поединке встретится с чемпионом WBO Василием Ломаченко (11-1, 9 КО), но после того, как украинец был прооперирован, Бельтран якобы не прочь помериться силами с американским чемпионом WBC Майки Гарсией (38-0, 30 КО).

«Я реально очень сильно хотел драться с Ломаченко, — цитирует Бельтрана BoxingScene. — Никаких сомнений, в лёгком дивизионе есть множество крутейших бойцов. Я считаю лучшим чемпионом дивизиона Майки Гарсиа. И, конечно же, хотел бы с ним встретиться. Меня вообще интересуют только реально большие имена. Раньше они не очень хотели со мной драться. Но теперь у меня есть титул. Теперь всё иначе».

Тем не менее, Бельтран не знает, кто станет его соперником в дебютной защите титула: «Пока что нет никаких имён. Но сам я хочу, чтобы соперник был высокого уровня. Я хочу доказать, что являюсь хорошим чемпионом. Вскоре начну подготовку. Собираюсь поработать в течение 12 недель в зале Wild Card Gym в Голливуде».

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Напомним, Гарсиа также не сидит на месте. Ожидается, что 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) чемпион WBC встретится в объединительном бою с чемпионом IBF соотечественником Робертом Истером (21-0, 14 КО).

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