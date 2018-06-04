Около 227 тыс. человек напишут ЕГЭ по истории и химии

Около 227 тыс. человек напишут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии, который пройдет 4 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали более 133 тыс. человек, из них почти 131 тыс. — выпускники текущего года. Этот предмет выбрали 20% участников основного периода ЕГЭ 2018 г. Экзамен пройдет в 2 тыс. 861 пункте проведения экзаменов (ППЭ)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

«Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали более 94 тыс. человек, в том числе более 92 тыс. выпускников текущего года. Данный экзамен сдают 14% участников основного периода ЕГЭ. Экзамен пройдет в 2 тыс. 651 ППЭ», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии — 36 баллов.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора . Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня.