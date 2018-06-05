Около 7 тыс. выпускников написали ЕГЭ по химии и истории в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 июня. / ТАСС /. Около 7 тыс. выпускников написали ЕГЭ по химии и истории в Дагестане в понедельник, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Сегодня экзамены по истории и химии основного периода ЕГЭ 2018 года прошли во всех регионах страны. В Дагестане для участия в ЕГЭ по истории было заявлено 3536 участников, по химии — 3370 выпускников. Экзамены прошли в 55 пунктах", — сказал представитель ведомства.

"По мнению участников ЕГЭ прошлых лет, экзамены по истории и химии являются одними из самых сложных, но если сконцентрироваться и правильно распределить время, то успех обеспечен", — добавили в минобрнауки региона.

Основной период ЕГЭ-2018 стартовал 28 мая. В организации и проведении государственной итоговой аттестации в Дагестане всего задействовано более 5 тыс. человек, подготовлено 68 пунктов проведения экзамена. Количество участников ГИА в Дагестане в 2018 году составляет более 14 тыс. человек, из которых свыше 12,6 тыс. являются выпускниками текущего года.

Для оперативного реагирования по вопросам ГИА в минобрнауки Дагестана создали координационный совет, основная работа которого заключается в оперативном рассмотрении обращений граждан, поступивших на горячую линию министерства по вопросам подготовки и проведения ГИА.