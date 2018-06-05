Ещё
Около 7 тыс. выпускников написали ЕГЭ по химии и истории в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 7 тыс. выпускников написали ЕГЭ по химии и истории в Дагестане 

ТАСС 49 минут назад
Фото: MosDay.ru
МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Около 7 тыс. выпускников написали ЕГЭ по химии и истории в Дагестане в понедельник, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.
"Сегодня экзамены по истории и химии основного периода ЕГЭ 2018 года прошли во всех регионах страны. В Дагестане для участия в ЕГЭ по истории было заявлено 3536 участников, по химии — 3370 выпускников. Экзамены прошли в 55 пунктах", — сказал представитель ведомства.
"По мнению участников ЕГЭ прошлых лет, экзамены по истории и химии являются одними из самых сложных, но если сконцентрироваться и правильно распределить время, то успех обеспечен", — добавили в минобрнауки региона.
Основной период ЕГЭ-2018 стартовал 28 мая. В организации и проведении государственной итоговой аттестации в Дагестане всего задействовано более 5 тыс. человек, подготовлено 68 пунктов проведения экзамена. Количество участников ГИА в Дагестане в 2018 году составляет более 14 тыс. человек, из которых свыше 12,6 тыс. являются выпускниками текущего года.
Для оперативного реагирования по вопросам ГИА в минобрнауки Дагестана создали координационный совет, основная работа которого заключается в оперативном рассмотрении обращений граждан, поступивших на горячую линию министерства по вопросам подготовки и проведения ГИА.
ТАСС: последние новости
Щекутьев переизбран в совет директоров Европейского боксерского союза Поветкин заявил, что планирует провести бой против Джошуа осенью в Англии Британский боксер Сондерс получил травму и отказался от боя против Мюррея
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию619
Шарапова ответила Серене Уильямс33
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой50
Врачи оправдали вратаря «Ливерпуля»
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение