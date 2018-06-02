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Проверь знания истории перед ЕГЭ
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Проверь знания истории перед ЕГЭ 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Совсем скоро — а именно 4 июня — школьников России ждёт ЕГЭ по истории. Перед тем как вступать в бой с новейшей историей, News.ru предлагает размяться на материале 5-6 класса.
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