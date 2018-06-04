Российские школьники сдают историю и химию

4 июня выпускники российских школ сдают единые государственные экзамены по химии и истории.

На сдачу ЕГЭ по истории подали заявления 133 тысячи человек (из них почти 131 тысяча — выпускники этого года), а химию будут сдавать около 94 тысяч человек, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора . Результаты обоих экзаменов станут известны не позднее 20 июня.

Основной период сдачи единых госэкзаменов проходит с 28 мая по 2 июля. Ранее школьники уже написали обязательный экзамен по математике базового и профильного уровней, а также географию и информатику.