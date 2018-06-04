Российские выпускники в понедельник будут сдавать ЕГЭ по химии и истории

В понедельник ученики одиннадцатых классов будут сдавать Единый государственный экзамен по химии и истории, сообщается на официальном информационном портале ЕГЭ.

Резервными днями для сдачи этих предметов назначены 27 июня и 2 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч — выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% — базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% — на физику, 21% — на биологию, 14% — на химию. В число популярных предметов также традиционно входит история (20%).