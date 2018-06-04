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В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по истории и химии
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В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по истории и химии 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Экзамены по истории и химии в основной период Единых государственных экзаменов (ЕГЭ)-2018 прошли в рабочем режиме, без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник.
"Экзамены по истории и химии в основной период ЕГЭ-2018 прошли в рабочем режиме, без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов… Основной период ЕГЭ продолжается в штатном режиме, без серьезных сбоев. Специальная группа мониторинга интернета, фиксирующая и проверяющая публикации материалов, якобы являющихся каким-то образом полученными заданиями реального ЕГЭ, не выявила фактов утечек подлинных контрольных измерительных материалов", — приводят в пресс-службе слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
Согласно релизу, ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и применялась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.
В пресс-службе уточнили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла, установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии — 36 баллов, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. Первые экзамены по географии и информатике прошли 28 мая, 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике, 1 июня 11-классники сдавали ЕГЭ по профильной математике.
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