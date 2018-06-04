В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по истории и химии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости . Экзамены по истории и химии в основной период Единых государственных экзаменов (ЕГЭ)-2018 прошли в рабочем режиме, без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник.

Анзора Музаева. "Экзамены по истории и химии в основной период ЕГЭ-2018 прошли в рабочем режиме, без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов… Основной период ЕГЭ продолжается в штатном режиме, без серьезных сбоев. Специальная группа мониторинга интернета, фиксирующая и проверяющая публикации материалов, якобы являющихся каким-то образом полученными заданиями реального ЕГЭ, не выявила фактов утечек подлинных контрольных измерительных материалов", — приводят в пресс-службе слова заместителя руководителя Рособрнадзора

Согласно релизу, ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и применялась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

В пресс-службе уточнили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла, установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии — 36 баллов, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. Первые экзамены по географии и информатике прошли 28 мая, 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике, 1 июня 11-классники сдавали ЕГЭ по профильной математике.