Капарелло нокаутировал Броадхёрста

Австралийский боксёр, выступающий в полутяжёлом весе Трент Броадхёрст уступил Блейку Капарелло. Для выявления победителя не потребовалось даже полного первого раунда — за время первой трёхминутки Капарелло трижды отправил своего соперника в нокдаун и оформил победу техническим нокаутом.