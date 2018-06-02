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Капарелло нокаутировал Броадхёрста
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Капарелло нокаутировал Броадхёрста 

Чемпионат.com 1 час назад
Австралийский боксёр, выступающий в полутяжёлом весе Трент Броадхёрст уступил Блейку Капарелло. Для выявления победителя не потребовалось даже полного первого раунда — за время первой трёхминутки Капарелло трижды отправил своего соперника в нокдаун и оформил победу техническим нокаутом.
Для Броадхёрста это поражение стало вторым подряд — в ноябре 2017 года он нокаутом, так же в первом раунде уступил в титульном поединке за пояс WBA Дмитрию Биволу. Капарелло в последнем для себя поединке уступил Айзеку Чилембе.
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