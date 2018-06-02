Прямая онлайн трансляция: Роман Головащенко — Кевин Лерена

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть главное событие предстоящего вечера бокса в Баку (Азербайджан), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между украинцем Романом Головащенко (19-1, 17 КО) и южноафриканцем Кевином Лерена (20-1, 9 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 Начало трансляции (2 июня) — 20:45 (Киев/Москва), 23:45 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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