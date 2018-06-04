Хорн обещает нарушить планы промоутера: Так и быть, побью Кроуфорда

Австралийский чемпион WBO в полусреднем весе Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) понимает, что не является фаворитом в запланированном на 9 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) поединке против американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО), но обещает нарушить планы промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).

«Это всё похоже на шахматную партию, — разоткровенничался боксёр в беседе с соотечественниками из Sydney Morning Herald. — И, похоже, мне уготована роль пешки. Они уже готовы праздновать успех. Думают, их комбинация уже закончилась матом. На меня никто не ставит. Они не верят в мои шансы. Вся комбинация специально разыграна для того, чтобы сделать Кроуфорда чемпионом».

«Но никаких проблем. Если мне нужно побить Кроуфорда, то так тому и быть — сделаю, — хорохорится всё-ещё-чемпион Хорн. — Если так задумал Арум, то мне будет даже приятно нарушить его планы. Я в любом случае буду наслаждаться победой над Кроуфордом».

Отметим, Top Rank сотрудничает с обоими боксёрами. Кроуфорд на контракте у Арума, а с Хорном у компании со-промоутерское соглашение — главный промоутер австралийца Duco Event.

«Самое главное — верить в себя и свои силы, а с этим у меня никогда не возникало проблем. Пускай все и дальше смотрят на меня, как на середняка, случайно оказавшегося не на своём месте. Знаю, меня будут освистывать в ринге, но мне всё равно. Допускаю, некоторые из болельщиков будут настроены по отношению ко мне враждебно после того, как я побил Пакьяо. Но это меня только заводит. Это поможет мне драться ещё лучше, чем тогда», — считает Хорн.

Напомним, в июле 2017-го года Хорн в Брисбене (Австралия) отобрал титул WBO у легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО). Решение судей (единогласная победа) в том поединке выглядело как минимум спорным.

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