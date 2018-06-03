Промоутер Хорна предрекает Кроуфорду сломанную глазницу или челюсть

Дин Лоунерган, промоутер австралийского чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО), советует звёздному американцу Теренсу Кроуфорду (32-0, 23 КО) быть осторожнее со своими желаниями, чтобы потом не пришлось расплачиваться собственным здоровьем.

Напомним, что поединок Хорна и Кроуфорда запланирован на 9 июня в Лас-Вегасе (США), и последние несколько недель команды боксёров ведут недобрую перепалку в связи с возможным использованием Кроуфордом особых перчаток ТМ Everlast, которые повышают эффективность ударов за счёт наличия в составе конского волоса.

«Когда Теренс Кроуфорд будет ухаживать за своей сломанной глазницей или, возможно, сломанной челюстью, из-за того что Джефф большее и крепче, чем он, тогда в следующий раз он дважды подумает перед тем, как использовать эти перчатки снова. Выбрав эти перчатки, можно добиться только одного — бой будет брутальнее, чем должен быть», — заявил Лоунерган в интервью Daily Telegraph

Читайте также: Кроуфорд: Хорн по ТВ — так себе, но в ринге он реально мастеровитый и необычный боец

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.