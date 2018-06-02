Роман Головащенко не сумел отобрать титул IBO у Кевина Лерены

Sarhadci Olympic Center, Баку, Азербайджан. Украинец Роман Головащенко (19-2, 17 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) не сумел совладать с южноафриканцем Кевином Лереной (21-1, 9 КО).

Чемпион со стартового гонга принялся работать с дистанции, но удерживать Головащенко на джебе не получалось. Тот неплохо сближался и периодически тревожил Лерену левыми хуками. Бойцы немного потолкались в клинче, после чего возле левого глаза чемпиона появилось неприятное рассечение.

В 3-м раунде на действиях украинского слаггера начала сказываться усталость. Напротив, боксёр из ЮАР заработал активнее, несколько раз акцентировано потревожил оппонента, особенно хороши были удары по корпусу.

Масса пропущенных ударов завершилась для Головащенко плачевно — в 5-м раунде украинец побывал в нокдауне. Вмешался рефери, подарив претенденту несколько спасительных секунд на восстановление.

Головащенко отнюдь не походил на разрекламированную телевидением «восходящую звезду украинского бокса». К чести претендента, он продолжал преследовать Лерену, правда делал это медленно и часто без ударов.

В 12-м раунде Головащенко отдал все силы, вынудив Лерену спасаться в клинче. Но этого, конечно же, не хватило для победы. Судейский вердикт: 115:112, 115:112 и 116:111 в пользу боксёра из ЮАР.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Головащенко-Лерена (появится в скором времени)

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