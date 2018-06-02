Владислав Сиренко: Сразу понял, что Головащенко проиграет Лерене

Как мы сообщали ранее, 23-летний украинский проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) Владислав Сиренко (7-0, 6 КО), преимущественно боксирующий в ЮАР, помогал местному чемпиону IBO в крузервейте (до 90,7 кг) Кевину Лерене (21-1, 9 КО) в подготовке к бою с Романом Головащенко (19-2, 17 КО).

Несколько часов назад в Баку (Азербайджан) Лерена одержал победу над украинским слаггером единогласным судейским решением. Ход боя абсолютно не удивил Сиренко: «Скажу, что после проведенных как минимум 50 раундов спарринга с Лереной, я его полностью изучил. Как только увидел, что Роман начал работать с Кевином „первым номером“, то сразу же понял, что проиграет. Когда прессуешь Лерену, он чувствует себя как рыба в воде, а вот когда работаешь с ним „вторым номером“, то он немного теряется и делает очень много ошибок».

«Лерена любит работать в ответной манере, что в общем всегда и делал со мной в спарринге. Кевин ждёт, терпит и потом делает свою атаку в очень взрывной манере. В общем, всё то, что мы и увидели в бою. Моё субъективное мнение, что Роман очень мало работал передней рукой и потратил много энергии на силовые удары. В общем, бой был очень зрелищный, «с кулака на кулак». Уверен, что большинство болельщиков бокса остались довольны. Мне очень жаль, что пояс не поехал в Украину!», — отметил проспект.

В предматчевых комментариях тренер Головащенко Шамиль Керимов раскритиковал Сиренко. По мнению наставника, помогая Лерене, Сиренко поступил «непатриотично». Керимову парирует сам Сиренко: «На слова тренера Романа, что я не „патриот“ потому, что помог Лерене готовиться к бою, скажу так. На каждом спарринге я бил его с такой патриотичностью, какой только мог. Желаю удачи и побед обоим боксёрам».

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