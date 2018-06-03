Каштанов уступил Красничи в поединке за титул чемпиона Европы по версии EBU

Российский боксёр Станислав Каштанов не сумел завоевать титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) в весовой категории до 76,2 кг. Поединок состоялся в Бад-Тёльце. Россиянин по итогам 12 раундов проиграл немцу Робину Красничи. На счету 33-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и три поражения. Ранее он владел временным титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который завоевал в 2012 году, провел одну защиту и уступил доминиканцу Феликсу Валере в Ялте в 2015 году.

Каштанов в прошлом году получил российское гражданство, но вернулся в Донецк и в настоящее время проживает там.

В послужном списке 31-летнего Красничи — 48 побед (17 нокаутом) и 5 поражений.