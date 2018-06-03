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Российский боксер Каштанов не сумел завоевать титул чемпиона Европы
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Российский боксер Каштанов не сумел завоевать титул чемпиона Европы 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 3 июня. Россиянин Станислав Каштанов не сумел завоевать титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Бад-Тёльце он проиграл немцу Робину Красничи по очкам.
Всего на счету 33-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и три поражения. Ранее он владел временным титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который завоевал в 2012 году, провел одну защиту и уступил доминиканцу Феликсу Валере в Ялте в 2015 году. С тех пор одержал три победы и проиграл Красничи.
Каштанов в прошлом году получил российское гражданство, но вернулся в Донецк и в настоящее время проживает там.
В послужном списке 31-летнего Красничи — 48 побед (17 нокаутом) и 5 поражений.
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