Российский боксер Каштанов не сумел завоевать титул чемпиона Европы

ТАСС , 3 июня. Россиянин Станислав Каштанов не сумел завоевать титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Бад-Тёльце он проиграл немцу Робину Красничи по очкам.

Всего на счету 33-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и три поражения. Ранее он владел временным титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который завоевал в 2012 году, провел одну защиту и уступил доминиканцу Феликсу Валере в Ялте в 2015 году. С тех пор одержал три победы и проиграл Красничи.

Каштанов в прошлом году получил российское гражданство, но вернулся в Донецк и в настоящее время проживает там.

В послужном списке 31-летнего Красничи — 48 побед (17 нокаутом) и 5 поражений.