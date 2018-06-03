Торжество «зла»: Кшиштоф Влодарчик и Дуродола едва не усыпили зрителей

G2A Arena, Жешув, Польша. В поединке «добра и зла» (прозвище поляка — «Дьявол», а нигерийца — «Божья сила»), который состоялся в тяжёлом весе, местный ветеран Кшиштоф Влодарчик (55-4-1, 38 КО) победил заезжего середняка Оланреважу Дуродолу (27-6, 25 КО).

Поединок выдался чрезвычайно скучным для столь позднего часа (его финиш — около часа ночи по Варшаве): тактическое противостояние с нечасто пытающимся набрасываться Дуродолой и играющим во второго номера Влодарчиком.

Африканец «проспал» первую треть боя, а когда пробовал наверстать упущенное, нарывался на встречные поляка, пару раз едва не станцевав от потрясения. Кшиштоф пропущенные держал уверенно. Острых моментов было немного.

Итог — единогласная победа Влодарчика (98-92 и дважды 97-93), а также комментарии на польских бокс-форумах в духе «предполагал, что будет скучно, но что б настолько» или «запись боя можно продавать в аптеках как снотворное». UD 10.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Влодарчик–Дуродола (появится позднее)

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