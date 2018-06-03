Тренер Джошуа — о том, почему с Уайлдером надо боксировать в Британии

Роб Маккрэкен, тренер чемпиона WBA Super, IBF, WBO в хэвивейте британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) подтверждает, что именно он был инициатором отказа подопечного драться с чемпионом WBC американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) на территории США.

«Я просто отстаиваю интересы своего подопечного, — скромничает Маккракен. — И не важно, кому предстоит драться с Джошуа. Это может быть и Поветкин, и Уайлдер, и даже Уайт. В дивизионе есть ещё парочка отличных бойцов. Я же считаю, что Джошуа должен продолжать выступать в Британии. Уверен, вскоре Энтони предстоит бой с Уайлдером. Их очный бой может состояться в этом году или в следующем. Но я бы хотел, чтобы поединок прошёл в Британии. Думаю, это на руку Джошуа».

«Посмотреть на Энтони приходят толпы людей. Желающих посмотреть его бой собираются целые стадионы. Он словно глоток свежего воздуха в британском боксе. К тому же, Джошуа — отличный парень, что также хорошо для бокса. Он хорошо говорит, хорошо выглядит, он фотогеничный и настоящий. И он доказал, что является реальным бойцом. Он принимает сложные вызовы, никого не избегает. Рано или поздно ему предстоит дебют в США. Но, думаю, не сейчас. Думаю, парочку следующих поединков всё же надо провести в Британии», — резюмировал тренер.

Читайте также: Поветкин собирается сразиться с Джошуа на чужбине в осеннюю пору

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.