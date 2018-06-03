Виталий Кличко: Энтони Джошуа должен принять вызов Дионтэя Уайлдера

Бывший чемпион WBC в хэвивейте, мер украинской столицы Виталий Кличко считает, что чемпион WBA Super, IBF, WBO британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) обязан принять вызов американского чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и в очной схватке выявить абсолютного чемпиона дивизиона.

«Болельщиков всегда интересует один вопрос. Кто из всех чемпионов, по всем версиям является самым сильным. Поэтому для Джошуа очень важно драться с Уайлдером. Сейчас Джошуа — чемпион, а победив Уайлдера он станет звездой», — заявил Виталий в интервью The Guardian

Кличко-старший охотно поделился секретом своего успеха: «Чтобы быть лучшим, тебе нужно, чтобы в твоей команде работали лучшие. Когда-то давно, когда я только начинал профессиональную карьеру, мне посоветовали нанять лучшего тренера, лучшего менеджера, лучшего промоутера, лучшего адвоката. Я и сейчас действую точно также. В одиночку тебе не удастся добиться успеха, не важно насколько ты силён. Тебе нужна команда профессионалов. Говорю и как бывший чемпион мира, и как мер Киева».

«А второй секрет успеха в том, чтобы точно знать к чему стремишься, — рассказывает Кличко-старший. — И, конечно же, необходима воля и смелость, чтобы добиться поставленной цели. В принципе, именно так я и строил свою боксёрскую карьеру».

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