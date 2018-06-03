Жермалл Чарло: Де ла Хойя соврал, да и Головкин тоже

«Временный» чемпион WBC в среднем весе американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) постоянно упоминается лучшими средневесами мира в качестве возможного оппонента. Да вот незадача — до реальных предложений дело так и не доходит, утверждает сам Чарло.

«Да, я читал. (Промоутер) Оскар де ла Хойя утверждает, что предлагал мне бой с Альваресом. Да вот только это всё враки. Не было никаких звонков. Прекрасно понимаю, что никогда он мне бой с Канело и не предложит. Если бы всё-таки предложил? Ну конечно же, я бы тут же согласился. Но пока никаких контактов не было. Не верьте слухам», — заявил небитый боец в интервью FightHype.

«Рано или поздно, я к ним всем доберусь, — грозится Чарло. — Съем Головкина на завтрак, Альвареса на обед и на десерт проглочу Джейкобса. У Головкина тоже говорили, что я якобы в его списке. Но и это всё враки. Его тренер всё время чего-то говорит, и его промоутер тоже. Но вот он я. А предложений как не было, так и нет».

«У меня уже есть пояс. И это меняет правила, — наивно верит Чарло словам президента WBC. — Мне больше нет нужды ждать своего часа. Игра изменилась, я поменял правила. Я всех их вытащу на бой. Все титулы у Головкина. Поэтому он мне нужен прежде всего. А ещё нужен Канело. И Джейкобс. И Сондерс. В дивизионе становится жарко. И я чувствую себя так, словно один сражаюсь со всеми».

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