Турман может вернуться на ринг 4 августа

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман может вернуться на ринг 4 августа на турнире в Бруклине (Нью-Йорк, США), сообщает Bad Left Hook. Имя потенциального соперника не называется, но ожидается, что после долгого простоя Турману потребуется один или два простых поединка, для возвращения былых кондиций.