Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман может вернуться на ринг 4 августа на турнире в Бруклине (Нью-Йорк, США), сообщает Bad Left Hook. Имя потенциального соперника не называется, но ожидается, что после долгого простоя Турману потребуется один или два простых поединка, для возвращения былых кондиций.
Кит не появлялся в ринге с марта 2017 года, когда в объединительном бою одолел Дэнни Гарсию. После он перенёс операцию, а затем ещё одну травму. В связи с длинной паузой недавно он вынужден был отказаться от титула по версии WBC.