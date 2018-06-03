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Турман может вернуться на ринг 4 августа
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Турман может вернуться на ринг 4 августа 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман может вернуться на ринг 4 августа на турнире в Бруклине (Нью-Йорк, США), сообщает Bad Left Hook. Имя потенциального соперника не называется, но ожидается, что после долгого простоя Турману потребуется один или два простых поединка, для возвращения былых кондиций.
Кит не появлялся в ринге с марта 2017 года, когда в объединительном бою одолел Дэнни Гарсию. После он перенёс операцию, а затем ещё одну травму. В связи с длинной паузой недавно он вынужден был отказаться от титула по версии WBC.
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