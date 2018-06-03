Мюррей: Сондерс гонится за боем с Головкиным или Альваресом

Мартин Мюррей отреагировал на отмену боя с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Официально, встреча была отменена из-за травмы последнего, но Мюррей уверен, что Сондерс просто пытается получить поединок с Геннадием Головкиным или Саулем Альваресом.

«Все мы знаем, что он ищет возможности для боя с Головкиным или Канело. А встреча со мной слишком рискованна для него. Я опустошен, но я ничего не могу поделать. Надеюсь, моя команда сумеет подобрать соперника на ближайшую дату», — заявил Мюррей в видео, выложенном на его официальной странице в «Инстаграме».