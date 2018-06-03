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Сондерс снова получил травму, бой с Мюрреем отменён
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Сондерс снова получил травму, бой с Мюрреем отменён 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
23 июня на лондонской O2Arena должен был состояться поединок между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом и претендентом в лице Мартина Мюррея. Как стало известно, этот бой отменён в связи с травмой Сондерса.
«К сожалению, в связи с полученной травмой, Сондерс вынужден был сняться с боя 23 июня с Мартином Мюрреем. Полное заявление будет сделано в понедельник. Просим прощение за доставленное неудобство», — написал на своей странице в «Твиттере» промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.
Это уже второй раз, когда Сондерс получает травму в преддверии поединка с Мюрреем. В первый раз было принято решение перенести встречу. Теперь же она и вовсе отменена.
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