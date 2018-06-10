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Британец Фьюри нокаутировал албанца Сефери в первом бою после 2,5-летнего перерыва
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Британец Фьюри нокаутировал албанца Сефери в первом бою после 2,5-летнего перерыва 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vringe.com
ТАСС, 10 июня. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри успешно вернулся на ринг после 2,5-летнего перерыва. В 10-раундовом рейтинговом поединке в Манчестере он выиграл у албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде.
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из— за отказа проводить обязательную защиту.
Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал.
Он получил британскую боксерскую лицензию в апреле этого года. За время перерыва Фьюри поправился почти на 40 кг, однако к возвращению на ринг вернулся практически в свой боевой вес — 125 кг.
В послужном списке 29-летнего Фьюри теперь 26 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. 39-летний Сефери потерпел второе поражение при 23 победах (21 нокаутом).
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