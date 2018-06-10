Фьюри вернется на ринг в августе

Знаменитый британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует провести следующий поединок, передает boxingscene.com Накануне Фьюри нокаутировал албанца Сефера Сефери.

"Сефери — маленький соперник. Очень маленький. Но мобильный и быстрый. Но он не дрался, а просто бегал по кругу. Мы хотели, чтобы соперник был крупнее, но никто не захотел драться со мной. Пришлось соглашаться на Сефери", — сказал спортсмен.

Также 29-летний экс-чемпион мира отметил, что планирует провести следующий бой 18 августа в Белфасте.

Ранее сообщалось, что Фьюри выиграл первый бой после 2,5-летнего перерыва.