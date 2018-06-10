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Фьюри вернется на ринг в августе
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Фьюри вернется на ринг в августе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Знаменитый британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует провести следующий поединок, передает boxingscene.com  Накануне Фьюри нокаутировал албанца Сефера Сефери.
"Сефери — маленький соперник. Очень маленький. Но мобильный и быстрый. Но он не дрался, а просто бегал по кругу. Мы хотели, чтобы соперник был крупнее, но никто не захотел драться со мной. Пришлось соглашаться на Сефери", — сказал спортсмен.
Также 29-летний экс-чемпион мира отметил, что планирует провести следующий бой 18 августа в Белфасте.
Ранее сообщалось, что Фьюри выиграл первый бой после 2,5-летнего перерыва.
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