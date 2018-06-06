«Гигант и карлик»: Фьюри и Сефери встретились лицом к лицу — видео и фото

Тайсон Фьюри возвращается. В эту субботу, 9 июня в Манчестере (Англия), британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе впервые с ноября 2015 года предстанет на публике в привычном (но уже подзабытом) виде, выйдя в ринг против албанца Сефера Сефери. Сегодня боксёры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции.

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Фото: BoxingScene

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