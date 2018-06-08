Т. Фьюри почти на 30 кг перевесил Сефери 

9 июня в Манчестере состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого пройдёт возвращение на ринг экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Его соперником станет Сефер Сефери. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам бывший чемпиона значительно перевесил противника, показав на весах 125,1 кг. Вес Сефери составил 95,3 кг.
Предстоящий поединок станет для Фьюри первым с ноября 2015 года, тогда он победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира. Во время продолжительной паузы в карьере вес Тайсона достигал 171 кг.