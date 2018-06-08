Т. Фьюри почти на 30 кг перевесил Сефери

9 июня в Манчестере состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого пройдёт возвращение на ринг экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Его соперником станет Сефер Сефери. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам бывший чемпиона значительно перевесил противника, показав на весах 125,1 кг. Вес Сефери составил 95,3 кг.