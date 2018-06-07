Тайсон Фьюри рассказал, почему его соперником станет Сефер Сефери

Британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) на состоявшейся вчера финальной пресс-конференции перед субботним поединком против албанца Сефера Сефери (23-1, 21 КО) поведал, почему его соперником станет именно этот негабаритный человек, а также заверил, что вновь испытывает нежные чувства к любимому спорту.

«Я выбрал его, потому что он крепок и силён, у него сердце льва, и он выйдет в ринг за победой, — осведомлённо объявил Тайсон. — Нервничаю ли я? Вообще ни капли. Мне не нужно кому-то и что-то доказывать, отправлять какие-то там послания. Моё послание — я возвращаюсь».

«Неважно, как ты выступишь против очередного соперника, потому что каждый оппонент не похож на другого. Я просто выйду в ринг и буду наслаждаться собой и моим возвращением. Не секрет, что когда я был чемпионом мира, я разлюбил бокс. Но сейчас мы восстановили отношения и собираемся их оживить», — добавил британец.

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