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Тайсон Фьюри рассказал, почему его соперником станет Сефер Сефери
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Тайсон Фьюри рассказал, почему его соперником станет Сефер Сефери 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) на состоявшейся вчера финальной пресс-конференции перед субботним поединком против албанца Сефера Сефери (23-1, 21 КО) поведал, почему его соперником станет именно этот негабаритный человек, а также заверил, что вновь испытывает нежные чувства к любимому спорту.
«Я выбрал его, потому что он крепок и силён, у него сердце льва, и он выйдет в ринг за победой, — осведомлённо объявил Тайсон. — Нервничаю ли я? Вообще ни капли. Мне не нужно кому-то и что-то доказывать, отправлять какие-то там послания. Моё послание — я возвращаюсь».
«Неважно, как ты выступишь против очередного соперника, потому что каждый оппонент не похож на другого. Я просто выйду в ринг и буду наслаждаться собой и моим возвращением. Не секрет, что когда я был чемпионом мира, я разлюбил бокс. Но сейчас мы восстановили отношения и собираемся их оживить», — добавил британец.
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