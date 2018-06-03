Тайсон Фьюри разошёлся не на шутку, упомянул Головкина и Уорда

9 июня случится возвращение экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), и с приближением этой исторической во всех смыслах даты боксёр всё чаще и больше бесцеремонно врывается в информационное пространство.

Например, вот с такими монологами, которые не рискуют прерывать журналисты:

«Я — величайший супертяжеловес всех времён и не должен быть скромным. Я лучший — и точка. Я, Тайсон Фьюри, Цыганский Король, единственный и неповторимый. Ну разве вам доводилось когда-нибудь видеть кого-либо подобного мне? Вокруг полно агрессоров и боксёров, которые отсиживаются на задней ноге, но когда ещё был такой искусный здоровяк с уверенностью Мухаммеда Али и Флойда Мэйуэзера-младшего? Да никогда. Я непобедимый, я быстрый, я дерзкий, я молодой, красивый и загорелый. У меня даже зубы белые. Ну разве можно быть круче, чем я? Я боец, я боксёр, я спортсмен и шоумен. Я — главная величина своего времени. Это моя эра».

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На личности Тайсон, конечно же, тоже переходит: «Я не могу спать по ночам, думая над тем, как же вокруг много ширпортеба. Я думаю о том, как приложусь кулаком в челюсть Энтони Джошуа . Я думаю о том, как вырублю Дионтэя Уайлдера, всю его огромную тушу. А если есть тяжеловесы, полутяжи или средневесы, которые хотят подняться ко мне, я и таких встречу со всеми почестями. Геннадий Головкин Андре Уорд — кто бы ни поднялся в супертяжёлый вес, я их всех расставлю по местам».

Для тех, кто дочитал до конца, напомним, что соперником Фьюри в следующую субботу станет грозный нокаутёр из Албании Сефер Сефери (23-1, 21 КО).

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