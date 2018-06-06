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Терри Флэнеган готовится покорять вторую категорию: фото с открытой тренировки
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Терри Флэнеган готовится покорять вторую категорию: фото с открытой тренировки 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Вечер бокса 9 июня в Манчестере (Англия) будет примечателен не только возвращением на ринг экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (соперником которого станет Сефер Сефери).
Тогда же и там же непобеждённый 28-летний британец Терри Флэнеган (33-0, 13 КО) попробует стать чемпионом мира в двух категориях и поборется за вакантный пояс WBO в суперлёгкой категории (до 63,5 кг) против такого же небитого американца Мориса Хукера (23-0-3, 16 КО).
BoxingScene представил (а мы подхватили) вниманию общественности фоторепортаж с открытой тренировки Терри.
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