Следующий соперник Ковалёва — о противостоянии Сергея с Андре Уордом

34-летний колумбиец Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) считает, что судьи совершенно справедливо насчитали поражение челябинцу Сергею Ковалёву (32-2-1, 28 КО) в первом поединке с американцем Андре Уордом в ноябре 2016 года. Напомним, что именно Альварес станет следующим соперником нынешнего чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе Ковалёва в поединке, запланированном на 4 августа в Атлантик-Сити (США).

«У меня была возможность посмотреть оба боя, — приводит слова Элейдера BoxingScene. — В первом я увидел Уорда победителем, думаю, с преимуществом в два раунда. Я всегда говорил, что если у Ковалёва не вышло побить его с первой попытки, то со второй это будет сделать просто невозможно. Уорд — это тот же Мэйуэзер, только в полутяжёлом весе. Очень умный боксёр. И да, в этих поединках я увидел кое-какие моменты, над которыми смогу поработать в тренировочном лагере».

В 2016-2017 гг. Уорд дважды победил Ковалёва. Официальные результаты их противостояний — UD 12 и TKO 8 в пользу Андре.

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