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Уайт откажется от Пулева ради Ортиса при одном условии — промоутер
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Уайт откажется от Пулева ради Ортиса при одном условии — промоутер 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на то, что уже проведены промоутерские торги по бою между болгарином Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) и британцем Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО), победителя которого наградят статусом официального претендента на титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе, а Пулев уже собрался провести эту встречу в родных стенах, Уайт всё ещё может пойти другим путём.
По словам промоутера Диллиана Эдди Херна, его подопечный примет поединок с кубинцем Луисом Ортисом (28-1, 24 КО), если Всемирный боксёрский совет (WBC) гарантирует победителю бой со своим чемпионом — американцем Дионтэем Уайлдером. Предпосылки для этого есть, ведь ранее WBC назначил бой Уайт-Ортис отборочным.
«Конечно, Ортис уже это проходил и хочет много денег, но если нам гарантируют позицию обязательного претендента (в случае победы), а не второго или какого-либо другого, Диллиан без раздумий примет этот бой, — заверил Херн в интервью Sky Sports. — Уайт вообще никого не боится, и хотя бой с Ортисом априори сложнее, чем с Пулевым, это замечательный вариант, который привлечёт внимание публики».
Читайте также: У Диллиана Уайта с его стилем нет шансов против Луиса Ортиса — тренер
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