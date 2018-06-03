Уайт откажется от Пулева ради Ортиса при одном условии — промоутер

Несмотря на то, что уже проведены промоутерские торги по бою между болгарином Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) и британцем Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО), победителя которого наградят статусом официального претендента на титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе, а Пулев уже собрался провести эту встречу в родных стенах, Уайт всё ещё может пойти другим путём.

По словам промоутера Диллиана Эдди Херна, его подопечный примет поединок с кубинцем Луисом Ортисом (28-1, 24 КО), если Всемирный боксёрский совет (WBC) гарантирует победителю бой со своим чемпионом — американцем Дионтэем Уайлдером. Предпосылки для этого есть, ведь ранее WBC назначил бой Уайт-Ортис отборочным.

«Конечно, Ортис уже это проходил и хочет много денег, но если нам гарантируют позицию обязательного претендента (в случае победы), а не второго или какого-либо другого, Диллиан без раздумий примет этот бой, — заверил Херн в интервью Sky Sports. — Уайт вообще никого не боится, и хотя бой с Ортисом априори сложнее, чем с Пулевым, это замечательный вариант, который привлечёт внимание публики».

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