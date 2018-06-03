Головкин и Канело таки проведут реванш в сентябре, утверждает О'Салливан

Долгожданный матч-реванш между лидером среднего веса (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) всё-таки состоится 15 сентября. По крайней мере, в этом нас пытается заверить ирландский середняк Гэри О'Салливан (28-2, 20 KO): он утверждает в соцсетях, что выступит в андеркарде.

«Насколько мне известно, реваншу дали зелёный свет, а я выступлю на разогреве и затем буду драться с победителем; скорее всего, это будет в декабре», — заявил усач.

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С учётом того, что чемпион WBO Билли Джо Сондерс также, вероятно, будет доступен на сентябрьскую дату, у Головкина могут использовать его как запасной вариант на тот случай, если с Канело снова что-то не заладится.

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