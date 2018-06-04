У Ангуло собираются дать бой «крутому ацтекскому воину» Хильберто Рамиресу

30 июня в Оклахоме (США) чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе (до 76,2 кг) Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) проведёт, как считают букмекеры и аналитики, проходную защиту титула в бою против также небитого Роамера Ангуло (23-0, 20 КО). Коуч последнего Педро Диас уверен в успехе клиента, однако шкуру пока не убитого медведя у колумбийца делить не хотят.

«У нас был хороший лагерь с подходящими спарринг-партнёрами. Да, мы знаем, что из себя представляет Рамирес и какие усилия понадобятся, чтобы драться с великим ацтекским воином», — нагнал пафоса тренер.

Читайте также: Рамирес требует объединительный бой По словам Диаса, Ангуло — адекватный и воспитанный молодой человек, который не приучен к тому, чтобы поливать соперника словесной грязью или «колотить понты».

«Он спокоен, корректно со всеми общается и уважительно относится к противникам», — отметил коуч в комментарии ESPN Deportes.

Кубинский тренер также утверждает, что его 34-летний подопечный смотрит на предстоящий поединок, как на бой всей жизни, и потому просто Рамиресу явно не будет.

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