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Оренбургские боксеры завоевали шесть медалей на первенстве ПФО
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Оренбургские боксеры завоевали шесть медалей на первенстве ПФО 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров завершилось в Набережных Челнах в воскресенье, 3 июня. По результатам четырех дней соревнований боксеры из Оренбургской области выиграли шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Оренбургской области.
Золото в весовой категории до 91 килограмма выиграл спортсмен областной школы бокса олимпийского резерва имени Г. И. Васильева Алексей Зобнин. Оренбургский боксер в двух боях одержал победу над соперниками из Татарстана и Самарской области. Победа на первенстве ПФО позволила Алексею Зобнину попасть на Спартакиаду молодежи России, которая пройдет в июле этого года в Раменском.
Серебряную и бронзовые награды завоевали Марсель Инсапов из Орска, Дмитрий Лобанов и Валентина Киршенина из Оренбурга, Оник Тамразян из Бузулука и Юрий Бояркин из Соль-Илецка.
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