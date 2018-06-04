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Тайсон Фьюри: Не могу спать по ночам, думая над тем, как же вокруг много ширпотреба
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Тайсон Фьюри: Не могу спать по ночам, думая над тем, как же вокруг много ширпотреба 

Советский спорт 3 часа назад
«Я не могу спать по ночам, думая над тем, как же вокруг много ширпотреба. Я думаю о том, как приложусь кулаком в челюсть Энтони Джошуа. Я думаю о том, как вырублю Деонтея Уайлдера, всю его огромную тушу. А если есть тяжеловесы, полутяжи или средневесы, которые хотят подняться ко мне, я и таких встречу со всеми почестями. Геннадий Головкин, Андре Уорд — кто бы ни поднялся в супертяжёлый вес, я их всех расставлю по местам», — цитирует Фьюри Vringe.
Фьюри проведет поединок 9 июня в Манчестере. Соперник британца будет объявлен позднее.
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