Тайсон Фьюри: Не могу спать по ночам, думая над тем, как же вокруг много ширпотреба 

«Я не могу спать по ночам, думая над тем, как же вокруг много ширпотреба. Я думаю о том, как приложусь кулаком в челюсть Энтони Джошуа. Я думаю о том, как вырублю Деонтея Уайлдера, всю его огромную тушу. А если есть тяжеловесы, полутяжи или средневесы, которые хотят подняться ко мне, я и таких встречу со всеми почестями. Геннадий Головкин, Андре Уорд — кто бы ни поднялся в супертяжёлый вес, я их всех расставлю по местам», — цитирует Фьюри Vringe.
Фьюри проведет поединок 9 июня в Манчестере. Соперник британца будет объявлен позднее.