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Жермелл Чарло не знает, каким будет его бой с Остином Траутом
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Жермелл Чарло не знает, каким будет его бой с Остином Траутом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В отличие от многих коллег, чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) предпочитает не загадывать далеко наперёд, относясь к ремеслу во многом философски. Так, он, по-видимому, не исключает, что уже 9 июня, когда состоится его поединок против соотечественника и экс-чемпиона Остина Траута (31-4, 17 КО), может расстаться с титулом.
«Я буду делать то, что должно. Я не знаю, что случится (в ринге). Произойти может всё, что угодно. Мы оба живые люди, которые ставят на кон свои жизни. Не знаю, как к этому относится Траут, но моё мировоззрение немного отличается, — подчёркивает Жермелл. — Меня не волнуют мои предыдущие выступления и то, что я делал раньше. Я не знал, что произойдёт в поединке с Лубином (который был нокаутирован в первом раунде — прим. vRINGe). Я не знал, что случится в бою с Хэтли, который продлился все 12 раундов, а мы с ним были умными и осторожными. И я не знаю, что будет в субботу».
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