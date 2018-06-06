Уиттакер о субботнем реванше с Ромеро: Ему нужен всего один удар

9 июня на UFC 225 в Чикаго (США) чемпион промоушена в среднем весе Роберт Уиттакер (19-4) проведёт реванш с Йоэлем Ромеро (13-2). Их первая встреча в июле прошлого года завершилась победой Роберта по очкам единогласным решением судей, и чемпион не стал скрывать, что это не придаёт ему уверенности перед повторным боем.

«Некоторые люди спрашивают меня: «тебе придаёт уверенность то, что однажды ты уже его побил?» Я отвечаю, что это не так, потому что он бьёт, как грузовик, и ему нужен всего один удар, чтобы расправиться с вами. Он образец человека, один из самых атлетичных, взрывных и талантливых людей на планете. Так что каждый раз, когда я выхожу на бой с ним, шансы абсолютно равны», — цитирует Уиттакера ESPN.

«Я провожу постоянную психологическую работу. Я думаю о его тэйкдаунах, о том, как не попасть под его кувалды. О том, что даже в режиме полной усталости я должен проявлять инициативу и атаковать. Я давлю на него, он давит на меня. Нас ждёт 25 минут, а это трудное испытание. В большей степени это психологический прессинг, чем физический».

Источник: FightTime

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