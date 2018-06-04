Американское дарование Шакур Стивенсон готовится к субботнему бою: фото

9 июня в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США) седьмой поединок на профиринге проведёт 20-летнее американское дарование полулёгкого веса (до 57,2 кг), серебряный призёр Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон (6-0, 3 КО), соперником которого станет некто Аэлио Мескита (16-1, 14 КО) из Бразилии.

Стейси Вербик (BoxingScene) запечатлел фрагменты подготовки Шакура к бою, которыми vRINGe спешит с вами поделиться.

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