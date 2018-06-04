«Iron Legion»: боксеры встретились на взвешивании перед Международным турниром

ЦХИНВАЛ, 4 июн — Sputnik Фатима Плиева . Участники Международного турнира по профессиональному боксу приехали в Цхинвал. Перед завтрашним выходном на ринг, боксеры узнали свои весовые параметры на процедуре взвешивания.

Всего в турнире участвует 18 боксеров из Осетии, Китая, Узбекистана, Киргизии и городов России — Нахибино, Рязань, Черкесск и Краснодар.

Начало официальной церемонии взвешивания, которое было назначено на обед, перенесли почти на три часа. Спортсмены столкнулись с проблемами во время пересечения государственной границы между Россией и Южной Осетией.

Под аплодисменты зрителей девять спортсменов прошли процедуру взвешивания на летней веранде кафе в столице Южной Осетии. Парк пионеров на какое-то время заполнился именитыми тренерами и знаменитыми спортсменами. Осетинские боксеры постеснялись снять одежду в общественном месте, поэтому им разрешили пройти церемонию в штанах и шортах.

Последними процедуру взвешивания прошли главные соперники профессионального турнира. Самая интересная схватка ожидается между чемпионом мира по версии IBF, учеником Виталия Сланова и Алика Тедеева, цхинвальским боксером Сосланом Тедеевым и непобедимым 28-летним Улукбеком Холовым из Узбекистана.

Взвешивание боксеров

"Мы готовимся к восьмираундовому бою. С божьей помощью, должны победить в этой схватке", — сказал Sputnik Сослан Тедеев.

Кроме Тедеева, в международном турнире, проходящем в Южной Осетии, примут участие Таир Келехсаев, который сразится с латвийцем Эдгаром Калнасом в весе 90+ кг. Еще пять спортсменов будут бороться в команде Владикавказа. Среди них Алан Кабисов, Алан Хугаев , Хетаг Моураов, Сармат Тадтаев, Сослан Баев. Из Китая на турнир приехали три боксера — Хи Дзюндзюн, Лю Пинг и Сяо Лянхай. Также участие в соревнованиях примут боксеры из Узбекистана, Киргизии и городов России, два боксера все еще в дороге.

В завершение церемонии организаторы пригласили присутствующих на турнир, который пройдет во Дворце спорта «Олимп» в Цхинвале в среду, 5 июня.

Международный турнир по профессиональному боксу проходит в Южной Осетии по инициативе президента Анатолий Бибилова, организаторами выступают общественное движение «Ирон Легион» и «Урал Бокс Промоушен».