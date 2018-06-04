Ещё
Траут: Хёрд — просто здоровенный и крепкий мужик, техника у е-Чарло гораздо лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Траут: Хёрд — просто здоровенный и крепкий мужик, техника у е-Чарло гораздо лучше 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Американский чемпион тафгай их младшего среднего веса (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 KO) — единственный, кто сумел досрочно победить экс-чемпиона Остина Траута (31-4, 17 KO). При этом последний 9 июня выйдет на ринг Staples Center в Лос-Анджелесе (США), чтобы сразиться с чемпионом WBC Жермеллом Чарло (30-0, 15 КО) — и этого противника он считает гораздо более умелым, чем тот, кто вынудил его прекратить бой после 10-го раунда в октябре 201-го.
«У Жермелла до чёртиков лучше техника, — заявил BoxingScene ветеран. — Хёрд, как по мне, не очень-то и мастеровитый. Он просто крупный и крепкий мужичара, понимаете? Жермелл также крепкий, и крупнее, чем большинство в этом весе. Но он страх как умел, поэтому нам есть о чём переживать».
«А Хёрда я избивал, пока не устал после 6-7 раундов, и он начал наседать. Тогда, если помните, я загремел в госпиталь от обезвоживания», — добавил американец.
Читайте также: Траут сравнил близнецов Чарло — Жермелла и Жермалла
Если 28-летний е-Чарло победит 32-летнего Остина, следующим его боем может стать унификация с чемпионом IBF/WBА Хёрдом.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
25-летний экс-претендент на титул чемпиона мира застрелен в Мексике Василию Ломаченко предстоит операция на плече У Александра Поветкина уверены, что для Уайлдера он опаснее, чем Джошуа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова ответила Серене Уильямс33
Абрамович наказал Британию619
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой49
Стала известна новая соперница Шараповой
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение