Траут: Хёрд — просто здоровенный и крепкий мужик, техника у е-Чарло гораздо лучше

Американский чемпион тафгай их младшего среднего веса (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 KO) — единственный, кто сумел досрочно победить экс-чемпиона Остина Траута (31-4, 17 KO). При этом последний 9 июня выйдет на ринг Staples Center в Лос-Анджелесе (США), чтобы сразиться с чемпионом WBC Жермеллом Чарло (30-0, 15 КО) — и этого противника он считает гораздо более умелым, чем тот, кто вынудил его прекратить бой после 10-го раунда в октябре 201-го.

«У Жермелла до чёртиков лучше техника, — заявил BoxingScene ветеран. — Хёрд, как по мне, не очень-то и мастеровитый. Он просто крупный и крепкий мужичара, понимаете? Жермелл также крепкий, и крупнее, чем большинство в этом весе. Но он страх как умел, поэтому нам есть о чём переживать».

«А Хёрда я избивал, пока не устал после 6-7 раундов, и он начал наседать. Тогда, если помните, я загремел в госпиталь от обезвоживания», — добавил американец.

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Если 28-летний е-Чарло победит 32-летнего Остина, следующим его боем может стать унификация с чемпионом IBF/WBА Хёрдом.

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