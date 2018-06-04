Морис Хукер «расстроится» из-за быстрого нокаута Флэнегана: Буду мучить его подольше

В субботу на основной арене Манчестера (Англия) местный экс-чемпион мира в лёгком весе Терри Флэнеган (33-0, 13 КО) примет американского гостя — Мориса Хукера (23-0-3, 16 КО): они разыграют вакантное место WBO в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). Судя по заявлениям уроженца Далласа, настрой у него весьма боевой.

«Буду расстроен, если нокаутирую Флэнегана в первом или втором раунде. Хочу наказывать его как можно дольше. Надеюсь, у чувака качественная капа и крепкая «борода», потому что его мучения затянутся», — пригрозил британцу Хукер.

То, что приходится лететь на бой за океан, американца ничуть не смущает.

«Мне всё равно, куда нужно ехать, безразлично, что там будут его фанаты, — цитирует Мориса Fightnews.com. — Они увидят, насколько я хорош, и поймут, кто тут новая звезда. Готов дать Флэнегану бой, которого у него ещё не было».

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