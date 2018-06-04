Мигель Берчельт рад возвращению домой, обещает огорчить Барруша

23 июня в Мериде (Мексика) местный чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт (33-1,) проведёт добровольную защиту титула против экс-чемпиона в полулёгкой категории аргентинца Джонатана Виктора Барруша (41-5-1, 22 КО).

По словам чемпиона, он очень доволен подготовкой, несказанно рад, что впервые выступит дома в статусе чемпиона мира, и обещает оставить соперника несолоно хлебавши.

«Барруш уже был чемпионом мира и хочет отобрать у меня мой пояс, но этому не бывать, — говорит Берчельт. — Я выйду в ринг готовым на 200 процентов, оставив за плечами 9-недельный тренировочный лагерь и 100 раундов спаррингов в Эрмосильо. Там было жарко, и это мне помогло — никаких проблем с весом. Я много и часто мечтал о том, чтобы выступить в моей любимой Мериде, будучи чемпионом мира. В этом месте развивалась моя карьера, а люди здесь скромны, честны, трудолюбивы и чтят боксёрские традиции».

Читайте также: Мексиканский промоутер рассказал, когда может состояться битва Берчельта и Романа

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.