Хулио Сесар Чавес-младший в поисках оппонента — в списке сплошные «малыши»

Популярный мексиканский боец Хулио Сесар Чавес-мл. (50-3-1, 32 КО), не выходивший в ринг с момента одностороннего поражения в бою с соотечественником Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) в мае 2017-го года, планирует возвращение.

Как заявил боксёр в интервью ESPN Deportes, его камбэк запланирован на 11 августа, а в списке вероятных оппонентов американцы Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО) и Серхио Мора (29-5-2, 9 КО): «Я тренируюсь, готовлюсь к возвращению, которое состоится 11 августа. Была небольшая травма — растяжение связок на ноге — но теперь всё хорошо. Среди потенциальных оппонентов Серхио Мора и Ванес Мартиросян, а бой пройдёт в лимите около второго среднего веса (до 76,2 кг)».

Отметим, оба потенциальных соперника Чавеса прежде не боксировали в лимите до 76,2 кг. Мартиросян в мае дебютировал в среднем весе (до 72,6 кг), а раньше выступал в первом среднем (до 69,9 кг). Мора всю карьеру боксировал в лимите первого среднего — среднего дивизионов.

Не выдержав Мора ответил «Сыну Легенды» через твиттер: «Мешок, ты совсем сбрендил? Реально думаешь, что я соглашусь драться с твоей жирной жопой в этом весе?»

Выбор потенциальных оппонентов Чавес объясняет так: «Как-никак я не боксировал больше года. Сперва мне просто необходим разогревочный бой. Один-два поединка, а потом будет что-то посолиднее, реально большой бой. Я несколько месяцев раздумывал о том, завершать карьеру или же продолжать боксировать. В последнее время я очень редко выступал, и это сказалось на уровне моего бокса. Надо боксировать чаще. В этом весь план».

Напомним, раньше у Чавеса-мл. возник другой, не менее гениальный план — «Сын Легенды» собирался оспорить чемпионские титулы короля среднего дивизиона казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО).

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