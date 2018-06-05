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Трехкратный чемпион России по боксу Садам Магомедов сразится на Кубке Президента Казахстана
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Трехкратный чемпион России по боксу Садам Магомедов сразится на Кубке Президента Казахстана 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Трехкратный чемпион России по боксу Садам Магомедов сразится на Кубке Президента КазахстанаВоспитанник дагестанской школы бокса Садам Магомедов примет участие в представительном международном турнире в Казахстане.
Кубок Президента Казахстана пройдет 5-11 июня в Астане. Участниками традиционного турнира станут сильнейшие боксеры из 15 стран — всего 170 спортсменов.
Соревнования проводятся как среди мужчин, так и женщин. Дагестанский боксер Садам Магомедов выступит на турнире в весовой категории до 91 кг.
Боксер трижды побеждал на чемпионатах России и является многократным победителем международного турнира памяти Магомед-Салама Умаханова.
Садам Магомедов дает двойной зачет Дагестану и Владимирской области.
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