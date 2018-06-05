Трехкратный чемпион России по боксу Садам Магомедов сразится на Кубке Президента Казахстана

Трехкратный чемпион России по боксу Садам Магомедов сразится на Кубке Президента КазахстанаВоспитанник дагестанской школы бокса Садам Магомедов примет участие в представительном международном турнире в Казахстане.

Кубок Президента Казахстана пройдет 5-11 июня в Астане. Участниками традиционного турнира станут сильнейшие боксеры из 15 стран — всего 170 спортсменов.

Соревнования проводятся как среди мужчин, так и женщин. Дагестанский боксер Садам Магомедов выступит на турнире в весовой категории до 91 кг.

Боксер трижды побеждал на чемпионатах России и является многократным победителем международного турнира памяти Магомед-Салама Умаханова.

Садам Магомедов дает двойной зачет Дагестану и Владимирской области.