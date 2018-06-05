В США начался суд над Автандилом Хурцидзе, ему грозит до 40 лет лишения свободы

В июле прошлого года грузинский средневес Автандил Хурцидзе должен был побороться за титул чемпиона мира — на начало июля в Великобритании был запланирован его поединок против обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса

Однако, этому поединку так и не суждено было состояться: за месяц до даты боя Хурцидзе был арестован в Нью-Йорке в ходе совместного рейда полиции Нью-Йорка, оперативников ФБР и Службы внешней разведки по делу о русской мафии, члены которой замешаны в заказных убийствах, грабежах, рэкете, вымогательстве, наркоторговле, торговле оружием, кражах на грузоперевозках, мошенничестве и других преступлениях. Всего тогда были арестованы 33 человека.

В понедельник начался суд по делу Автандила, пребывающего в тюремном заключении с момента задержания. Если вина 39-летнего боксёра будет доказана, ему грозит до 40 лет лишения свободы.

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