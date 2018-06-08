Головкину нужно прийти в себя, и тогда реваншу с Канело быть — промоутер

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что соперником Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) в следующем поединке, который запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США), уже точно будет не Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО). Однако, это не означает, что поединок «умер» окончательно.

По словам Де Ла Хойи, если Геннадий умерит финансовые аппетиты, реванш можно будет провести в первой половине 2019 года.

«Если Головкин придёт в себя, мы можем провести бой в следующем году. На Синко де Майо (в начале мая), если ему будет угодно, — заявил Оскар в интервью ESPN Deportes. — Скажу вам одну вещь: Головкину придётся провести пять или шесть поединков, чтобы получить такие же деньги, которые он получит за один реванш с Канело».

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в сентябре прошлого года завершился вничью. 5 мая они должны были провести реванш, но Канело провалил допинг-тесты и отказался от выхода в ринг. Несмотря на это, команды боксёров продолжили переговоры, но не смогли прийти к общему знаменателю в вопросе разделения призового фонда. Головкин требовал 50/50 (позже согласившись на 45/55 в пользу соперника), тогда как в Golden Boy готовы пойти только на 65/35 в пользу своего боксёра, как было оговорено изначально.

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