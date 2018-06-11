Хабиб — Макгрегор, Головкин не чемпион IBF, Сен-Пьер ушёл? — новости недели

Уайт уверен: Сен-Пьер завершил карьеру, но в команде канадца с этим не согласны — в обзоре главных новостей прошлой недели.

4 июня

Чемпион ACB в среднем весе и один из лучших представителей категории в России Альберт Дураев высказался о возможности провести поединок с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

«Менеджер Александра Шлеменко говорит, что бой со мной Александру ничего не даст, потому что я нахожусь ниже в рейтинге. Кстати, я на 36-38-м месте по FightMatrix, а тот бразилец находился на 102-м месте. Вопрос: что дал им бразилец? Я отвечу: нокаут в первом раунде! На прошлых выходных это произошло. Теперь моя очередь сказать то, что я думаю по этому поводу. Поединок со мной им был неинтересен, потому что они проиграли Гегарду Мусаси. И поражение от меня сильно испортило бы им планку, которую они поставили себе. Хотите вы или нет: я — номер 1 в России в среднем весе. Теперь вы мне неинтересны — можете продолжать драться с проходными бойцами», — написал Дураев в своём «инстаграме».

Де ла Хойя: не соглашусь на равное разделение гонораров Альвареса и Головкина

Похоже, главного реванша года мы так и не дождёмся. Команды Сауля Альвареса и Генналия Головкина рассорились окончательно и едва ли договорятся о втором поединке. Промоутер мексиканца Оскар Де ла Хойя в очередной раз подчеркнул, что не согласится на равное разделение гонораров с Геннадием Головкиным

«Я никогда не соглашусь на равное разделение гонораров, если сделка включает в себя имя Сауля Альвареса. Это невозможно. Даже без боя с Головкиным Альварес может сделать около $ 800 тысяч за бой с Даниэлем Джейкобсом только с одних оплат за просмотр. Зачем соглашаться на равное разделение с боксёром, который борется за $ 1 миллион и сражается за подобные деньги с Ванесом Мартиросяном , который даже близко по рейтингу не стоит рядом с Саулем Альваресом», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

5 июня

Звёздный актёр, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер посетил в больнице чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко, который не так давно находился в медицинском учреждении после операции на плече, травмированном в недавнем поединке с Хорхе Линаресом . Знаменитый гость поздравил Ломаченко с победой, спросил о том, как прошла операция, а также поинтересовался, как боксёру удалось продолжать бой, будучи травмированным. На что Василий ответил: «У меня была вторая рука».

Миша Тейт стала матерью

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт, завершившая карьеру в ноябре 2016 года, которая ранее объявила о том, что она и её муж Джонни Нуньес ожидают первенца, стала матерью. Нуньес в своём «инстаграме» опубликовал фотографию новорожденной дочери, которую уже назвали Амайя Невае Нуньес. Джонни отметил, что роды длились 67 часов, но завершились благополучно и сейчас и Миша Тейт, и её ребёнок чувствуют себя хорошо.

UFC планирует проводить титульные бои в России

Вице-президент UFC Дэвид Шоу подтвердил намерение промоушена проводить титульные бои в России. «Нам очень нравится идея проводить титульные поединки в России. Но, во-первых, нам важно сделать на высоком уровне первое мероприятие, чтобы оно оставило неизгладимое впечатление. Во-вторых, как правило, турниры, где проходят титульные бои, показываются по системе pay-per-view. Такие поединки неизменно показываются не ранее 10 часов вечера по американскому и канадскому времени, в России же это будет совсем другое время. Но мы делали подобное (в Швеции, Лондоне, много раз — в Бразилии. Конечно, мы очень хотим провести в России чемпионские бои, но первый турнир пройдёт без них», — сказал Шоу ТАСС . Первый в истории UFC российский турнир пройдёт 15 сентября в Москве.

6 июня

Дэна Уайт: Лобов всё ещё боец UFC Президент UFC Дэна Уайт внёс некоторую ясность в ситуацию с бойцом промоушена Артёмом Лобовым. Спортсмен 7 апреля 2018 года должен был принять участие в шоу UFC 223. Вместо этого он в канун боя с Касересом напал на автобус с участниками того турнира, став соавтором одного из самых громких скандалов в истории организации. Тогда Лобов был снят с турнира, а о его статусе в промоушене ничего не сообщалось. Теперь же президент Дэна Уайт сообщил, что Артём всё ещё числится в рядах организации. «Артём всё ещё боец UFC. Мы не принимали никаких решений по этому вопросу. Я до сих пор жду, как разрешится ситуация с Макгрегором и всей этой историей», — цитирует Уайта BJPenn.

Мейвезер-младший стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2017 года

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2017 года. Боксёр возглавил список, сформированный изданием Forbes. За прошедший год Мейвезер-младший заработал $ 285 млн, из которых $ 275 млн Флойд получил за единственный бой с ирландцем Конором Макгрегором. Сам бывший чемпион UFC в лёгком весе также попал в топ-10 Forbes , заняв четвёртое место с доходом $ 99 млн за прошедший год.

UFC может отменить утреннее взвешивание бойцов

Президент UFC Дэна Уайт объявил, что вскоре организация может отказаться от практики утреннего взвешивания участников турниров за день до боя из-за того, что участились случаи непопадания в лимит весовой категории. «Смена формата взвешивания, похоже, привела к тому, что все чаще бойцы стали не попадать в лимит весовой категории из-за своей поздней сгонки. Теперь мы отказываемся от утреннего взвешивания и окончательным результатом взвешивания будет считать тот, что показан на официальной части турнира за 24 часа до поединка», — заявил Уайт в своём интервью MMA Fighting.

7 июня

Геннадий Головкин лишён титула чемпиона мира по версии IBF Казахстанский боксёр Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) официально лишён титула чемпиона мира в среднем веса по версии Международной боксерской федерации (IBF). Решение было принято 6 июня. Причиной стал отказ Головкина от поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко , который должен был состояться до 3 августа 2018 года. Казахстанский боксёр планировал выполнить обязательства перед IBF в запланированном на 5 мая боем с Саулем Альваресом, но поединок был отменён из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. Вскоре Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, которая будет действовать до 17 августа. Титул IBF объявлен вакантным, в ближайшее время федерация определит двух претендентов на пояс. Напомним, что Головкин остаётся чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBO.

8 июня

Дэна Уайт: Сен-Пьер завершил карьеру

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что считает легендарного бойца Жоржа Сен-Пьера спортсменом, который уже завершил карьеру. По словам функционера, на данный момент канадец не хочет проводить бои. «Мы говорим о бое Жоржа Сен-Пьера, но он завершил карьеру. Ему неинтересны поединки независимо от того, кто будет его соперником. Мы хотели организовать его бой с Нэйтом Диасом в Лос-Анджелесе, но он не хочет драться. Сейчас Жорж Сен-Пьер не хочет проводить бои», — приводит слова Уайта MMAJunkie. В ноябре 2017 года Жорж Сен-Пьер вернулся в октагон после четырёхлетней паузы. Боец одержал победу над Майклом Биспингом , завоевав титул в среднем весе. Но уже скоро он оставил пояс вакантным и взял продолжительную паузу, связанную с лечением желудка.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о противостоянии с Андре Уордом, в котором он дважды потерпел поражение, заявив о желании провести третий бой. «Я хочу большого боя, и в том числе с Андре Уордом. Я не имею никаких оправданий — я проиграл ему второй бой, но счёт в нашем противостоянии 1-1, и нужен третий поединок. Физически и морально я чувствую себя хорошо, вынослив и счастлив — я полностью готов к новому бою», — сказал Ковалёв в своём интервью интернет-изданию World Boxing News.

Менеджер Сен-Пьера: Жорж не завершил карьеры

Менеджер Жоржа Сен-Пьера Родольф Боли опроверг слова Дэны Уайта о том, что его подопечный завершил карьеру. Боли подчеркнул, что Сен-Пьеру попросту не был интересен поединок с Нейтом Диасом . «Он был на шоу Ариэля Хельвани несколько недель назад и в течение трёхчасового интервью ни разу не сказал о том, что завершил свою карьеру. Он упомянул, что его не интересуют некоторые бои, в частности бой с Нэйтом Диасом», — приводит слова Боли MMAJunkie.

9 июня

Уорд назвал условия для поединка с Беллью

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд прокомментировал слухи о возвращении в спорт и возможном противостоянии с почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью

«Беллью и Хирн говорят о моём возвращении. Но они не присылали мне никаких предложений. Это просто разговоры. Я знаю, что делает Тони, он просто ищет хороших денег. И я не могу винить его за это. Если у Беллью будет пояс, то, возможно, я рассмотрю возможность боя. Потому что для меня дело заключается не в деньгах, а в наследии. Но сначала он должен встретиться с действующим чемпионом, с Усиком», — рассказал американец в интервью, размещённом на канале FightHype в YouTube.

10 июня

Дэна Уайт: следующим соперником Нурмагомедова будет Макгрегор

Дэна Уайт заявил, что следующим соперником чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова будет бывший чемпион Конор Макгрегор. «Нет шансов на то, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится на турнире UFC в Москве. Пока мы посмотрим, как пройдёт это шоу и разработаем долгосрочную стратегию для нашей работы в России. Я знаю, кто возглавит турнир, но не могу сказать этого.

Следующий соперник Нурмагомедова? Конор Макгрегор», — рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 225 в Чикаго.